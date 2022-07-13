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حصة بوحميد: كلمة رئيس الدولة دعوة إلى السلام
حصة بوحميد
14 يوليو 2022 02:58

دبي (وام)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعد بمثابة نهج مستدام من أجل مزيد من الرخاء والتنمية على جميع الصعد. 
وقالت حصة بوحميد في تصريحات لها: إن كلمة سموه كانت جامعة شاملة محكمة، حثت شعبنا على بذل المزيد من الجهد والمثابرة والتفاني من أجل مزيد من الإنجازات. وأضافت أن كلمة سموه كانت مفعمة بالمحبة والدعوة إلى السلام من أجل البشرية كلها، وإلى عالم من التسامح والأخوة بين مختلف الأعراق والأجناس والأديان، مواصلاً مسيرة زايد الخير الذي امتدت أياديه البيضاء إلى كل بقاع الأرض.

حصة بوحميد
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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