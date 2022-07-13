طارق لوتاه: كلمة رئيس الدولة رسخت مكانة الإمارات في بناء نموذج حضاري

دبي (الاتحاد)

أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتسمت بالشمولية، ورسخت لمكانة الإمارات وما تعتمده من منظومة متطورة ومستدامة، في تمكينها من بناء نموذج حضاري يواكب الطموحات وقائم على الاستفادة من القدرات والتوظيف الأمثل للإمكانات، ولتكون مصدر إلهام لشعوب العالم. وقال: «تعكس رؤية سموه الاستشرافية والحكيمة أهمية صناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات، التي حفلت مسيرتها بالإنجازات النوعية، وتمكنت عبرها من تعزيز مكانتها الريادية على المستويات الإقليمية والعالمية، واستباق الكثير من الأمم».