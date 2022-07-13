سفير الاتحاد الأوروبي: خطاب رئيس الدولة رؤية ملهمة للمستقبل

وائل بدران (أبوظبي)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، أندريا ماتيو فونتانا، أن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يحمل رؤية ملهمة لمستقبل دولة الإمارات، مؤكداً التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الدولة من أجل الازدهار الاقتصادي والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي والتنمية الدولية والمساعدات الإنسانية.

وقال فونتانا: «‎استمعت إلى خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعجبت برؤيته الملهمة لمستقبل دولة الإمارات». وأضاف: ‎«تتوافق العديد من الأولويات التي حددها سموه مع الأهداف المشتركة التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقها، في إطار تعاوننا الثنائي مع الإمارات، إذ لا نزال ملتزمين بالعمل مع دولة الإمارات من أجل دفع الازدهار الاقتصادي والطاقة المتجددة والأمن الإقليمي والتنمية الدولية والمساعدات الإنسانية وتوطيد العلاقات بين شعوبنا».

وأضاف: «أعتقد أن أكثر من 100 ألف أوروبي يعيشون ويعملون في الإمارات يساهمون بالفعل وبشكل كبير في دفع هذه الأولويات إلى الأمام».

وأشار‎: «جرى تحديد هذه الأولويات أيضاً في استراتيجيتنا الجديدة للشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، وجرى الكشف عنها في شهر مايو الماضي».