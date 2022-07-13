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الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين
14 يوليو 2022 01:22

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة. 
وأشاد جلالة ملك البحرين، خلال الاتصال، بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في ترسيخ جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
 وثمن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مضمون الكلمة التي وجهها سموه الأربعاء خلال القنوات التلفزيونية والتي عبرت عن السياسة الحكيمة للدولة. 
وأعرب جلالته عن أصدق تمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار والنماء والأمن والاستقرار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 
من جانبه، أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى على دوره وجهوده المستمرة في تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنياً لشعب مملكة البحرين مزيداً من الرفعة والرخاء والتطور في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
حمد بن عيسى
البحرين
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