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عبدالله النعيمي: كلمة رئيس الدولة ترسيخ لدولة العدالة
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي
14 يوليو 2022 01:01

أبوظبي (وام)
أكد معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تشكل خريطة طريق واضحة لرسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لدولة الإمارات. 

وقال معاليه في تصريحات له: «إن الكلمة تعزز مسارات التنمية المستدامة التي تنتهجها دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات، وتشكل نهجاً وطنياً راسخاً لتحقيق مزيد من النهضة والتقدم والإنجازات العالمية بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وتدشن لانطلاقة جديدة لمرحلة مهمة في مسيرة الوطن يشكل الإنسان فيها جوهر استراتيجيات وأولويات القيادة الرشيدة والمحرك الأساسي لمسيرة الإمارات الحضارية والإنسانية والتنموية. 

وأشار معاليه إلى أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الرفاه الاجتماعي ورغد العيش لأبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة، انطلاقاً من قيم الإمارات الراسخة التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله. 

وأكد معاليه أن كلمة سموه تشكل منهج عمل لمؤسسات الدولة، لمواصلة الجهد وتكثيف التكامل والتعاون الاستراتيجي المشترك لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد تنموي مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً انطلاقاً من منظومة القيم الوطنية القائمة على الانفتاح والتسامح وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة وحفظ الكرامة البشرية واحترام الثقافات وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.

محمد بن زايد
عبدالله النعيمي
العدالة
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