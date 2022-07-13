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الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يتبادلان هاتفياً تهاني العيد
محمد بن زايد
14 يوليو 2022 00:51

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، خلال اتصال هاتفي، التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق. 
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة والدكتور مصطفى الكاظمي عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين دوام الخير ومزيدا من الازدهار، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية ودولهما بالعزة والرخاء وعلى العالم أجمع بالأمن والاستقرار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
مصطفى الكاظمي
تهاني
عيد الأضحى المبارك
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