سهيل المزروعي: كلمة رئيس الدولة انطلاقة متجددة لمسيرة الإنجازات

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجسد رؤية سموه الاستشرافية والنافذة، وهي بداية متجددة لمسيرة الازدهار والإنجازات الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقة للخمسين عاماً المقبلة، بما تحمله من تطلعات الدولة للريادة العالمية ومستهدفات مئويتها 2071.

وقال معاليه: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خير خلف لخير سلف، فقد قدّم سموه للعالم نموذجاً متفرداً في القيادة التي تستشرف المستقبل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية، والعالم بشكل عام وشعبه ووطنه بشكل خاص. وأضاف معاليه: إن ما تضمنته كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، تؤكد أن رفعة الإنسان وسعادته وازدهاره في مقدمة اهتمامات وأولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأن الله حبا الإمارات بقادة ملهمين ومخلصين لوطنهم، فهم لا يدخرون جهداً في تعزيز مكانة بلادهم، وتوفير الرفاهية والازدهار لشعبهم، فمبادراتهم وأفكارهم تؤكد أن الريادة عنوان المستقبل.