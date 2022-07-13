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سارة الأميري: كلمة رئيس الدولة تمثل نهجاً وطنياً لفرق العمل الحكومي
سارة الأميري
14 يوليو 2022 02:58

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ملهمة وتمثل نهجاً وطنياً واضحاً لفرق العمل الحكومي، وللشركاء من القطاع الخاص، للانطلاق نحو مستهدفات استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة ومعنية بالإنسان، كما عكست الكلمة ثقة كبيرة في الكفاءات الوطنية، وحرصاً على أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً وتفاؤلاً لأبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها. وأضافت معاليها: «يشكل نهج سموه انطلاقة جديدة نحو المستقبل، واستمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله»، وانطلاقة نحو عقود مقبلة تهيئ فيها الدولة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني المطلوب، في ضوء توجه استراتيجي واضح نحو التنويع الاقتصادي، وتسريع جهود التنمية وبناء الاقتصاد الأنشط على مستوى العالم، من خلال تحفيز دور العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعزز قدراتنا التنافسية وتسهل من وصول دولة الإمارات إلى أفضل المؤشرات التنافسية العالمية.

الإمارات
محمد بن زايد
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سارة الأميري
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