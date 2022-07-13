عهود الرومي: كلمة رئيس الدولة مرحلة جديدة للتطوير والازدهار

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تدخل مرحلة جديدة ترتكز على التطوير المستمر، وتحقيق الازدهار والاستقرار الوطني، من خلال المنجزات الحيوية التي تعتمد مضاعفة الجهود، وبناء مستقبل مستدام لخير أبنائها والمجتمع عموماً، وشعوب المنطقة والعالم.

وقالت: «إن خطاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي وجه فيه كلمة إلى شعب دولة الإمارات ومجتمعها، يبني على النهج الراسخ لسياسة دولة الإمارات، التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتابع تمكينها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراهما، ويرسم مساراً استراتيجياً متكاملاً هدفه تكثيف الجهود الوطنية، وتحفيزها للبناء بشكل أفضل للمستقبل».

وأضافت معالي عهود الرومي أن «دولة الإمارات تمكّنت، على مدى السنوات الماضية، من تعزيز تنافسيتها العالمية، ومواصلة العمل والإنجاز، ورسم السياسات الوطنية الشاملة، ودعم السلام العالمي».