محمد الحسيني: كلمة رئيس الدولة مواصلة لمسيرة الخير والبناء

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها إلى أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، عكست حرص سموه على مواصلة مسيرة الخير والبناء والتنمية وترسيخ أسس التلاحم الوطني والإنساني في الدولة، واتباع نهج متميز وفريد وثابت يضع الإنسان وجودة حياة المواطنين والمقيمين على رأس قائمة أولوياته.

وقال معاليه: «بدورنا، نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نكون أوفياء للوطن وقيادته، وأن نمضي بثقة وعزيمة لا تلين خلال العقود المقبلة لتحقيق المزيد من الريادة والإنجازات، من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والمبادرات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحقيق تنمية وازدهار اقتصاد دولتنا الحبيبة، وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية. نسأل الله لسموه التوفيق والتيسير في مواصلة دوره الريادي في خدمة الوطن ورفعته، لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن المراكز الأولى عالمياً في كافة الميادين».