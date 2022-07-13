الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
محمد الحسيني: كلمة رئيس الدولة مواصلة لمسيرة الخير والبناء
محمد الحسيني
14 يوليو 2022 02:58

أبوظبي (وام)

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها إلى أبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة، عكست حرص سموه على مواصلة مسيرة الخير والبناء والتنمية وترسيخ أسس التلاحم الوطني والإنساني في الدولة، واتباع نهج متميز وفريد وثابت يضع الإنسان وجودة حياة المواطنين والمقيمين على رأس قائمة أولوياته.
وقال معاليه: «بدورنا، نعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أن نكون أوفياء للوطن وقيادته، وأن نمضي بثقة وعزيمة لا تلين خلال العقود المقبلة لتحقيق المزيد من الريادة والإنجازات، من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والمبادرات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحقيق تنمية وازدهار اقتصاد دولتنا الحبيبة، وبناء مستقبل مشرق لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية. نسأل الله لسموه التوفيق والتيسير في مواصلة دوره الريادي في خدمة الوطن ورفعته، لتصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمن المراكز الأولى عالمياً في كافة الميادين».

رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة ونائبه
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©