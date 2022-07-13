عبدالله آل حامد: توجيهات رئيس الدولة ميثاق نجدد ولاءنا والتزامنا به

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي ميثاق نجدد ولاءنا والتزامنا به وبالمضي في تحقيق أهدافه لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل البلدان المتقدمة على مستوى العالم، وفي صدارتها ضمن شتى المجالات.

وأضاف آل حامد: «تأتي توجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الدولة في وقت تتطلع فيه دولة الإمارات لمستقبل حافل بالفرص الواعدة والأهداف الطموحة، وتسير فيه على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، واستكمالاً لمسيرة البناء التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله)، حيث نتطلع نحن أبناء الإمارات لبذل الطاقات ومواصلة حشد الجهود في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لرفع راية الوطن عالياً، وتبقى الإمارات منارة للتسامح والتعايش والإخاء، ووجهة عالمية رائدة للتعاون الدولي والابتكار في العلوم والتكنولوجيا وبناء الكفاءات وتحفيزها».

وتابع معاليه: «لقد حقق القطاع الصحي في أبوظبي في ظل دعم القيادة الرشيدة، نخبة من الإنجازات على صعيد توطيد علاقات تعاون مثمرة مع شركاء إقليميين وعالميين والمضي في تشجيع القطاع الخاص».