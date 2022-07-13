أحمد الظاهري: كلمة رئيس الدولة تضمنت رؤى استراتيجية

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هي خريطة طريق لكافة المؤسسات في الدولة، وذلك لما تضمنته من رؤى استراتيجية تنطلق من الثوابت الوطنية منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الظاهري أن دولة الإمارات تبدأ مرحلة جديدة ترتكز على التطوير المستمر، ضمن مسار استراتيجي متكامل للبناء بشكل أفضل للمستقبل، يبني على النهج الراسخ لسياسة دولة الإمارات التي وضعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، وتابع تمكينها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراهما.

وأكد أن قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تضع أبناء الإمارات على قمة أولوياتها، وتضع سعادة المواطن ورعايته في مقدمة اهتماماتها، وتجعله الأساس لكل الخطط في مسيرتها نحو المستقبل.