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الإمارات
محمد الهاملي: كلمة رئيس الدولة نبراس عمل لنا جميعاً
محمد الهاملي
14 يوليو 2022 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء وشعب دولة الإمارات تشكل نبراس عمل لنا في (الهيئة)، ومنها ننطلق في العمل من أجل راحة المواطن وسعادته، والسير على خطى قيادتنا الرشيدة في تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل، ملتفين حول قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكتسباتنا الوطنية وتحقيق رؤيتنا الوطنية الطموحة في أن تبقى دولة الإمارات واحدة من أبرز الدول حول العالم في مختلف القطاعات والمجالات وتكريس الحماية الاجتماعية لأبنائها».
وأضاف: إن «تعبير سموه عن اعتزاز الدولة بالإنسان الإماراتي الذي لا حدود له يمثل حافزاً لنا ومنهجاً نسير عليه في (الهيئة) لتنفيذ العديد من البرامج، والمشروعات السكنية من أجل راحة أبناء هذا الشعب العزيز الأصيل الذي أثبت أصالته وريادته في المجالات كافة، وهو نهج كرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، وسار عليه المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، (رحمه الله) قائد مرحلة التمكين». 

محمد بن زايد
الإمارات
محمد الهاملي
رئيس الدولة
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