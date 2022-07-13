عبدالله المري: المواطن جوهر العملية التنموية

دبي (الاتحاد)

قال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤكد حرص سموه على إسعاد شعبه ورفاهيته، وأن المواطن كان وسيبقى محور الأجندات الوطنية في الدولة، وجوهر العملية التنموية والنهضوية في البلاد، وهو ما أكده سموه في قوله «إن شعب دولة الإمارات محور اهتمام دولتنا المباركة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها.. وسيظل منهج (سعادة المواطن ورعايته) الأساس في كل خططنا نحو المستقبل».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات طالما مثلت وجهة جاذبة لمختلف الجنسيات، واحتضنت أصحاب المواهب والمهارات والقدرات العلمية الذين أسهموا في نهضة الدولة وبنائها جنباً إلى جنب مع إخوانهم المواطنين، وهو ما ثمنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقوله «اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.. كما نثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات».