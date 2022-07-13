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الإمارات
خالد المدفع: مستقبل باهر لأبناء الوطن
خالد المدفع
14 يوليو 2022 02:57

الشارقة (الاتحاد)

أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رمز للحكمة، وبقيادته الرشيدة تسير الدولة بخطى ثابتة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار، وبرؤيته تستشرف الإمارات مستقبلاً باهراً لكل أبناء الوطن.
وقال: يمتلك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رؤية استثنائية نحو تمكين المواطنين وتحسين جودة معيشتهم، إذ يضع صاحب السمو أولوية قصوى نحو تقديم كل سبل الرعاية والاهتمام للمواطنين وتأمين المعيشة الكريمة لهم، مع تأهيلهم كثروة بشرية تضمن تقدم وتطور الدولة على الصعد كافة، ويقود صاحب السمو رئيس الدولة نهجاً متطوراً نحو دعم مؤسسات الدولة، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته العالمية في مختلف القطاعات الحيوية، وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص من أجل تحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يؤهل دولة الإمارات نحو تعزيز ريادتها في كل المجالات. 

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