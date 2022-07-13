عبدالرحمن النقبي: السعادة ركيزة أساسية في الدولة

هدي الطنيجي (رأس الخيمة)

قال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: إن السعادة في دولة الإمارات هي إحدى الركائز الأساسية التي مضت نحو تحقيقها ودعمها بمبادرات وسياسيات يتم التخطيط المسبق لها، وذلك من منطلق إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية السعادة لكافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين؛ لذا اتجهت إلى تطبيق مفهوم السعادة في كافة جوانب الحياة منها في الجهات والمؤسسات الخدمية عبر إطلاق مراكز سعادة المتعاملين، وإيجاد فرق للسعادة، والاستطلاعات السنوية المنفذة لقياس مدى سعادة الموظفين والمتعاملين.

وأكد أن دولة الإمارات تعمل على تسخير كافة الإمكانات والجهود في سبيل تحسين جودة المعيشة التي تقاس بالسعادة لإيجاد نمط حياة وأسلوب لجميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مؤكداً أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي تأكيد يضع السعادة في مقدمة الأولويات ويرسخ من مكانة الإمارات كنموذج عالمي لتعزيز مفهوم الرفاهية، وخلق حياة أفضل تطور وترسخ من سعادة أفراد المجتمع.