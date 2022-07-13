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منذر الزعابي: الإمارات قطعت شوطاً في ترسيخ السعادة
منذر الزعابي
14 يوليو 2022 02:57

رأس الخيمة ( الاتحاد)

أكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن دولة الإمارات بذلت شوطاً كبيراً في تعزيز مفاهيم السعادة لكافة القاطنين على أرضها، ورسخت هذا المفهوم في جوانب حياة المجتمع كافة، في مجالات النهوض بالمجتمع وتطوره، منها القطاعات الصحية والتعليم وغيرها من الجهات الخدمية التي تسعى إلى إيجاد بيئة أعمال محفزة وإيجابية تضمن تحقيق سعادة المتعاملين والموظفين.
وقال الزعابي: نحن أسعد شعب في ظل قيادة آمنت بأهمية ترسيخ هذا المفهوم ليكون هو العنوان لأسلوب حياة جديد والذي كان في الأساس اللبنة الأولى لبناء اتحاد دولة الإمارات، والمتمثلة في إسعاد الشعب، فهي قيمة ذات أهمية تحظى بمكانة عالية على جميع المستويات التنموية، وحق أساسي لكافة الأفراد، لم يقتصر على المواطنين فقط، بل طال المقيمين على أرضها.
وأكد أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، مؤشر على مواصلة واستمرارية الدولة بالمضي قدماً في ترسيخ ثقافة السعادة، ليحظى المجتمع بالرخاء والرفاه وصنع مستقبل أكثر ازدهاراً، وتتفوق الدولة بذلك على الدول العالمية في مؤشرات السعادة عبر تشريعات ريادية تدعم التوجه الوطني نحو إسعاد وتعزيز رفاهية المجتمع.

محمد بن زايد
الإمارات
منذر الزعابي
رئيس الدولة
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