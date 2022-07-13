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الإمارات
سعود المزروعي: كلمة رئيس الدولة خريطة طريق للأجيال
سعود المزروعي
14 يوليو 2022 02:57

الشارقة (الاتحاد)

قال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي: «دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمة سموه الموجهة إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، خريطة طريق لمستقبل الدولة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، حيث تضمنت رسائل أكدت على تبني الإمارات نموذجاً تنموياً متطوراً ومتكاملاً ومستداماً أصبح مصدر إلهام للمنطقة والعالم، وذلك بالاعتماد على العمل والابتكار ومضاعفة الجهود، إلى جانب المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي تحققت في مختلف الميادين والحقول».
وأكد المزروعي أن كلمة سموه تنطوي على معانٍ وقيم سامية تشكل ضمانة حقيقية لتحقيق المزيد من الإنجازات، من خلال التلاحم بين القيادة والشعب والذي يشكل مصدر قوة الدولة وفخرها وعزها، كما يشكل جسراً متيناً لتحقيق غدٍ أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل.
وأضاف سعود المزروعي، أن تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا وتنويع مصادره يشكل جوهر رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، ومنطلقاً لاستكمال نهج التميز والريادة.

رئيس الدولة
محمد بن زايد
الإمارات
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