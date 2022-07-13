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عبد الله الفلاسي: دور محوري لأبناء الإمارات
عبد الله الفلاسي
14 يوليو 2022 02:57

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يضع أبناء الإمارات في قلبه ونصب عينيه، ويحرص على تأمين مستقبل مشرق لأجيال الحاضر والمستقبل.
وقال: إن صاحب السمو رئيس الدولة، جدد في الكلمة التي وجهها إلى أبنائه وإخوانه شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، التأكيد على الدور المحوري لأبناء الإمارات الذين وقفوا إلى جانب قيادتهم وبذلوا الغالي والنفيس لرفعة دولة الإمارات، وأن شعب الإمارات أثبت أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات.
وأضاف: إن قيادة دولة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تضع أبناء الإمارات على قمة أولوياتها، وتضع سعادة المواطن ورعايته في مقدمة اهتماماتها، وتجعله الأساس لكل الخطط في مسيرتها نحو المستقبل.
وأشار عبد الله الفلاسي إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة رسخ مكانة المورد البشري في دولة الإمارات، وجدد تأكيده على أن المورد البشري هو أهم الموارد التي تمتلكها دولة الإمارات، وأنه ثروة متميزة.

عبدالله الفلاسي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
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