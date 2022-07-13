حمد المحياس: ملتزمون بتعزيز مسيرة الاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال حمد عبدالله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «إن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جاءت اليوم لتسلط الضوء على مجد دولة الإمارات الذي ولد على يد الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وحاضرها المزدهر الذي تحقق على يد قيادتنا الرشيدة وجعل منها مثالاً يحتذى به ومصدر إلهام للعالم أجمع ومستقبلها الواعد الذي نتطلع إليه بكل تفاؤل خلف قيادتنا الرشيدة».

وأضاف المحياس: «نتعهد في (ضمان) بمواصلة التزامنا بتكثيف جهودنا الرامية إلى المساهمة في تسريع جهود التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي المبني على المعرفة، وتمكين مسيرتها الريادية ومستهدفاتها الاستراتيجية والارتقاء بقدراتها التنافسية لتحقيق أعلى مؤشرات التميز، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله».