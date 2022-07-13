تفاهم بين «الاتحاد النسائي» و«موانئ أبوظبي» لتعزيز استراتيجيات تمكين المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

وقع الاتحاد النسائي العام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تعزيز استراتيجيات تمكين المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، حيث تنص المذكرة على تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية المستدامة طويلة الأمد التي تهدف إلى مواجهة التحديات، ودعم تقدم المرأة في دولة الإمارات. وتأتي المذكرة في سياق التعاون الاستراتيجي المستمر بين الجانبين، وثمرة للدعم المتواصل الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» إلى المرأة الإماراتية.

وقع المذكرة كل من نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك في المقر الرئيسي للاتحاد.

وجاء التوقيع خلال زيارة لوفد رفيع المستوى من المجموعة ترأسه الكابتن محمد جمعة الشامسي، وضم عدداً من المسؤولين في المجموعة من ضمنهم الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي - مجموعة موانئ أبوظبي، والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع. إضافة إلى وفد رفيع المستوى من دائرة التنمية الاقتصادية ترأسه سامح عبد الله القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية، والدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة والوفد المرافق لهم.

وتنص المذكرة على تنفيذ عدد من مشاريع التعاون شملت متجر الأسر المنتجة «متجري»، https://www.matjery.ae/، حيث ستقوم بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، بتحديث المنصة وصيانتها، وربط المتجر مع «مارجو هب»، أول سوق ومجمع للخدمات اللوجستية الرقمية المتكاملة في الإمارات، والتي تقدم حلولاً ذكية للشحن والتوصيل والنقل بالشاحنات والتخزين، وإضافة خاصية الدفع الإلكتروني. كما سيتم بموجب المذكرة تأسيس مكتب شؤون المرأة البحرية الذي يهدف إلى النهوض ببرامج تمكين المرأة الإماراتية ضمن القطاع البحري، وتوفير بيئة عمل خالية من العوائق للنساء. كما نصت المذكرة على تطوير النظام الرقمي لأكاديمية الحرفيات الإماراتيات، حيث ستتولى بوابة المقطع تطوير منصة الأكاديمية وتنظيم الفعاليات والأنشطة في «أبوظبي البحرية». وتزامن التوقيع على المذكرة مع الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من متدربات مبادرة «أطلق» التي أطلقتها بوابة المقطع عام 2020 بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

دور حيوي

أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن الامتنان العميق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، على دعمها المتواصل الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة وسعيها لتعزيز الدور الحيوي للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وقال: تشكل مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها معياراً جديداً للتعاون في إطار الجهود الوطنية لتشجيع مشاركة النساء الإماراتيات في جميع المجالات، وذلك استناداً إلى السجل المتميز للنجاح المشترك الذي حققته مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام على مر الأعوام.

دعم المرأة

أعربت نورة خليفة السويدي، عن سعادتها بهذا التعاون الجديد بين الاتحاد النسائي العام ومجموعة موانئ أبوظبي والذي يأتي استكمالاً لمسيرة العمل المشترك الحافلة بين المؤسستين، ونسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف القيادة الرشيدة المتمثلة في دعم المرأة وتمكينها. وقالت: «تشكل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الأساس الذي يستند إليه عملنا في الاتحاد النسائي العام وتعاوننا مع المؤسسات التي تشاركنا الأهداف نفسها، ولذلك فإن هذه المذكرة تجسد التزام الجانبين بتنمية مهارات المرأة وتزويدها بالأدوات والخبرات اللازمة لمواصلة تأدية دورها كشريكة في مسيرة التنمية الوطنية الحافلة بالإنجازات النوعية للدولة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية». وأضافت: «فخورون بخريجات الدفعة الثالثة من متدربات مبادرة «أطلق»، اللاتي أثبتن أن بنات الإمارات قادرات على الخوض في جميع المجالات».

بدورها، قالت الدكتورة نورة الظاهري: «تحرص بوابة المقطع على مشاركة معارفها وتوظيف خبراتها بهدف تيسير التجارة عبر تطبيق أحدث التقنيات، ولذلك سنقوم بموجب هذه المذكرة بتوفير المنصات اللازمة التي سيكون لها أثر كبير على تمكين المرأة».