شرطة الشارقة تستقبل الحجاج

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة المنافذ والمطارات أمس، حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى الوطن عبر مطار الشارقة الدولي، مقدمين لهم التهنئة والهدايا بمناسبة عودتهم إلى أرض الوطن.

وأكد الرائد أحمد بالحاج، مدير فرع الفعاليات والمتقاعدين بإدارة الإعلام والعلاقات العامة حرص شرطة الشارقة واهتمامها بتعزيز التواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية في كافة المناسبات ‏المجتمعية، مؤكداً أن شرطة الشارقة مستمرة في استقبال دفعات حجاج بيت الله على مدى اليومين القادمين.