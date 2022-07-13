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15 ألف زائر لحدائق الشارقة خلال العيد
15 ألف زائر لحدائق الشارقة خلال العيد
14 يوليو 2022 02:57

الشارقة (الاتحاد) 

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن حدائق المدينة استقبلت خلال عيد الأضحى المبارك 15 ألف زائر للاستمتاع بأجواء ومرافق الحدائق رفقة العائلة والأصدقاء، وخصوصاً في منتزه الشارقة الوطني لتوفر أماكن مخصصة للشواء فيه، حيث تعتبر الحدائق من الوجهات الترفيهية التي يقصدها السكان والزوار خلال العيد.

  • عبيد الطنيجي

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن حدائق مدينة الشارقة تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالإنسان وتوفير أفضل الخدمات له، وتوفير الحدائق خصوصاً حدائق الأحياء التي تعزز من التقارب والتعارف بين سكان الحي الواحد وتحافظ على خصوصيتهم، كما تمتاز هذه الحدائق بتوفر مرافق متنوعة تناسب كافة فئات المجتمع، فضلاً عن ما تحتويه من مسطحات خضراء وأشجار وشجيرات وزهور تبعث في النفس السعادة والإيجابية.
وأوضح أنه تم فحص أكثر من 7 آلاف أضحية، وأن فرق التفتيش تمكنت من ضبط 55 قصاباً متجولاً خلال جولاتها على كافة مناطق المدينة، وقامت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحقهم ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة، لأنهم يشكلون خطراً على الصحة العامة. 

الإمارات
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الشارقة
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عيد الأضحى المبارك
بلدية الشارقة
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