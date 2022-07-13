«الصحة»: توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتعاملين

دبي (الاتحاد)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تحقيق نسبة 90% من رضا المتعاملين على مختبر تجربة المستخدم «UX Lab» أحد أدوات الابتكار التي تستخدمها الوزارة، ضمن استراتيجيتها في تطوير الخدمات في إطار التحول الرقمي، لتحقيق استراتيجية حكومة الإمارات في تطوير الخدمات 2021 – 2025. وبذلك تعتبر أول وزارة تشغل مختبر تجربة المتعاملين داخلياً في إطار التزامها بتطبيق بنود وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، بخصوص الأولوية للخدمات الرقمية، وإشراك المتعامل في تصميم الخدمات وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.

ويعد مختبر تجربة المستخدم النقطة المحورية لاستراتيجية الخدمات التي تركز على المتعامل، من خلال فهم الأنماط الثقافية والسلوكية لجمهور المتعاملين مع الجهة المعنية، بحيث يتماشى التصميم مع السلوكيات القائمة أو يتناغم معها، بهدف الحصول على ردود فعل مباشرة من المستخدم وجمع البيانات القابلة للتطبيق للمساعدة في تعزيز الحضور الرقمي للمنصة وسهولة تصفحها واستخدامها.

وأكد أحمد علي الدشتي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز بيئة الابتكار في تطوير الخدمات لتحسين الحضور الرقمي، بما ينعكس على الجودة والرضا والاستخدام، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية. بما يعكس التزام الوزارة بسياسة التطوير المستدام في كافة القطاعات المنضوية تحت مظلتها، في إطار الاعتماد على التقنيات والأساليب الإدارية والإلكترونية الحديثة في تنفيذ معاملات المتعاملين.

وأشار ماهر الملا مدير إدارة سعادة المتعاملين إلى تبني الوزارة أفضل الممارسات والأنظمة الإدارية العالمية التي تركز على 4 مؤشرات وهي، كفاءة الخدمة، تجربة المتعامل، تطوير الخدمات، تلبية احتياجات المتعاملين، وفق مؤشرات استراتيجية لرفع نسبة السعادة لدى المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية والذكية.

وأوضحت ميثاء الشويهي مدير قسم المستخدم أن الوزارة حرصت على تشغيل مختبر تجربة المستخدم بما يلبي المعايير العالمية، ويوظف آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي لدراسة سلوك عينة من المتعاملين أثناء استخدامهم الخدمات ورصد ردود أفعالهم باستخدام تقنيات عالية الكفاءة، وبناء على تحليل النتائج يتم تزويد الجهة المعنية بتقرير يظهر النقاط الأقل كفاءة في المواقع والخدمات الإلكترونية.