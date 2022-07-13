«النقل المتكامل» يصدر 25 ألف تصريح للتحويلات المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، أن عدد التصاريح الخاصة بالتحويلات المرورية التي تم إصدارها في الإمارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو الماضي بلغ 6169 تصريحاً، مقارنة مع 5974 تصريحاً تم إصدارها في الفترة المماثلة من العام الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التصاريح الصادرة منذ بدء تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في الأول من أكتوبر 2020، إلى 25,311 تصريحاً، أصدرها المركز لإجراء أعمال في حرم الطريق وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة وأفضل الممارسات المتبعة في تنفيذ أعمال البنى التحتية، حيث تحتوي اللائحة التنظيمية على جميع السياسات والإجراءات والمتطلبات والممارسات المهنية والضوابط والقواعد التنظيمية والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ أعمال البنية التحتية أو الصيانة في حرم الطريق.

وأشار المركز إلى أن مدينة أبوظبي وضواحيها والتي بدأ مركز النقل المتكامل تطبيق اللائحة التنظيمية فيها يوم 1 أكتوبر 2020 استحوذت على عدد 18,932 من تلك التصاريح، أي ما يشكل 75% من إجمالي التصاريح الصادرة في الإمارة، فيما حلت مدينة العين التي شهدت تطبيق اللائحة في بداية عام 2021 في المرتبة الثانية بعدد 3707 تصاريح، ومن ثم منطقة الظفرة التي استقطبت 2672 تصريحاً منذ بدء تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية فيها يوم 1 أبريل 2021. وبهذا يكون إجمالي التصاريح الصادرة في إمارة أبوظبي قد زاد بنسبة 48% منذ بدء تطبيق اللائحة، مقارنة مع الفترة السابقة لإصدارها.

ويقوم المركز بإصدار تصاريح التحويلات المرورية بعد حصول الجهات المعنية على الموافقات وشهادات عدم الممانعة اللازمة من الجهات المختصة وذات العلاقة بأعمال الطرق والخدمات ضمن حرم الطريق، وذلك طبقاً لدليل أبوظبي لمناطق العمل في إمارة أبوظبي والإجراءات المتبعة والشروط والأحكام الواجب الالتزام بها.

وأشار المركز إلى أن مؤشر السلامة المرورية، الذي يقيس نسبة التزام العاملين في مواقع التحويلات المرورية باشتراطات السلامة ومتطلبات الدليل الخاص بتلك التحويلات ارتفع بنهاية مايو الماضي إلى 98%، وهو ما يتجاوز القيمة المستهدفة للمؤشر والبالغة 95%، في حين أرجع المركز ذلك إلى الالتزام الكبير بالممارسات والإجراءات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة. وكان المركز قد بدأ عملية قياس مؤشر السلامة المرورية حرصاً منه على ضمان أمن وسلامة مستخدمي الطريق وتنفيذ أحكام وشروط اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية على الوجه الأمثل من قبل جميع المقاولين والشركات المنفذة لأعمال البنية التحتية في حرم الطرق.

وكان مركز النقل المتكامل قد أصدر دليل إجراءات تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وتم نشره في الموقع الإلكتروني للمركز.

وذكر المركز أن فريق المهندسين والمفتشين التابعين له والمعنيين بالرقابة والإشراف على تطبيق اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية وأعمال البنية التحتية للطرق، قام بعدد 52,274 زيارة ميدانية تفتيشية لمواقع التحويلات المرورية منذ تطبيق اللائحة في 1 أكتوبر 2020 وحتى نهاية شهر مايو 2022. وقد بلغ عدد الزيارات التي نفذها المركز على مواقع العمل في حرم الطريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 13,322 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش، للتأكد من ضمان تنفيذ الأعمال وفق الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة. وتوزعت تلك الزيارات على 9658 زيارة في مدينة أبوظبي وضواحيها، و2187 زيارة في مدينة العين وضواحيها، و1477 زيارة في منطقة الظفرة.