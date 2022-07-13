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شرطة أبوظبي توعي مرورياً عبر شاشات السينما
إعلانات التوعية (من المصدر)
14 يوليو 2022 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شرطة أبوظبي ببث رسائل التوعية المرورية الرقمية للجمهور عبر شاشات السينما باللغات «العربية والإنجليزية والأوردو والماليالم»، استكمالا لجهودها في نشر الوعي المروري عبر شاشات حافلات النقل العام التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي وتطبيق «فريجنا» الذكي بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي ممثلة في مركز بلدية مدينة زايد.
وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن شاشات السينما تعتبر نافذة جديدة لتعزيز وعي أفراد المجتمع بالسلامة المرورية وتخاطب فئة الشباب عبر استخدام وسائل مبتكرة وبلغات مختلفة وصولاً برسائل التوعية المرورية الرقمية إلى أكبر شريحة من المجتمع.وأشاد بالتعاون والشراكة مع شركة «نوفو سينما» وكافة الشركاء الرئيسيين في إمارة أبوظبي لافتاً إلى أن هذا التعاون يسهم في زيادة مساحات نشر التوعية المرورية الرقمية لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع.  
وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات ان المديرية تهتم بوصول رسائل التوعية المرورية إلى أكبر شريحة في المجتمع مشيراً إلى أن الجمهور هو أحد عناصر المرور الأساسية ويعتبر الهدف الأول والأخير لبرامج التوعية المرورية.

أبوظبي
الإمارات
شرطة أبوظبي
السينما
التوعية المرورية
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