الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«نخفف عليهم» لدورية السعادة
«نخفف عليهم» لدورية السعادة
14 يوليو 2022 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة مرور العين بمديرية المرور والدوريات ودورية السعادة في شرطة أبوظبي مبادرة إنسانية مجتمعية بعنوان «نخفف عليهم» صحتك من أولوياتنا بمشاركة مستشفي أن أم سي تضمنت توزيع عبوات مياه باردة وقبعات شمسية لأفراد المجتمع لحمايتهم من حرارة الشمس، خصوصاً الذين لا يملكون سيارات خاصة، والفئات المساعدة والعمال والمزارعين، وذلك لتعزيز دور شرطة أبوظبي المجتمعي، وحرصها على سلامة ووقائية كل أفراد المجتمع. وأوضح العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور العين بأن المبادرة تأتي حرصاً على هذه الفئة العاملة التي تقدم مجهودات في مسيرة النمو والبناء، ومن واجب جميع المؤسسات الحرص على سلامتهم وتوفير كل الأدوات والضروريات اللازمة، لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والحفاظ على صحتهم، ومن أجل تأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف، والحد من الحوادث المهنية التي تشكل خطراً عليهم وعلى صحتهم.

دورية السعادة
مرور العين
العين
الإمارات
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©