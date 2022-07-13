الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«دبي للصحافة»: منتدى الإعلام العربي 4 و5 أكتوبر المقبل
«دبي للصحافة»: منتدى الإعلام العربي 4 و5 أكتوبر المقبل
14 يوليو 2022 02:57

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة تنظيم «منتدى الإعلام العربي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوميّ 4 و5 أكتوبر 2022، وبحضور ومشاركة نخبة من الساسة والكُتَّاب والمفكرين وصنّاع الرأي والخبراء والمتخصصين وقيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.
وستنعقد أعمال الدورة العشرين للمنتدى، بأجندة بالغة التنوع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تشغل بال القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة في عموم المنطقة العربية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير.

وأكدت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة أن المنتدى حريص على الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة التي يحملها على عاتقه كأكبر وأهم لقاء سنوي للقائمين على إعلام العالم العربي والمسؤولين عن صياغة محتواه، ليواصل حشد الأفكار والرؤى والطروحات التي يمكن من خلالها التوصل إلى تحليل دقيق للمشهد الإعلامي العربي، بما يعتريه من تحديات وتحديد أسلوب التصدي لها ومعالجتها، كذلك ما ينتظره من فرص، وكيفية الاستفادة منها وتوسيع نطاقها، ليكون المنتدى دائماً قوة دفع إيجابية في اتجاه التحديث والتطوير، وبما يعود بالنفع في نهاية المطاف على المُتلقّي في مختلف ربوع العالم العربي. 

فريق عمل المنتدى
أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن فريق عمل المنتدى واصل على مدار أشهر الإعداد لهذه الدورة والتي رُوعي فيها أن تكون على أكبر قدر من الشمولية والتنوع بما يواكب المسؤوليات الجديدة التي وضعتها المتغيرات الإقليمية والعالمية على كاهل هذا القطاع الحيوي، وبالتعاون مع جميع مكونات منظومة الإعلام العربي، للتوصل إلى تصورات واضحة لآليات واستراتيجيات التطوير المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، والتي يمكن من خلالها تعزيز دور الإعلام كوسيلة فعّالة من وسائل تطور المجتمعات وازدهارها.

الإمارات
دبي
منتدى الإعلام العربي
نادي دبي للصحافة
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©