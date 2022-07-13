الخميس 14 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بلدية أبوظبي تفوز بجائزة «روسبا»
بلدية أبوظبي تفوز بجائزة «روسبا»
14 يوليو 2022 02:57

أبوظبي (الاتحاد)

فازت بلدية مدينة أبوظبي بالجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث «روسبا»، وذلك عن فئة «الأداء في مجال الصحة والسلامة المهنية». ويعد هذا التكريم والإنجاز تقديراً للجهود المبذولة من قبل بلدية مدينة أبوظبي في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية خلال الفترة الماضية، وتأكيداً لدورها الرائد في ترسيخ قيم الصحة والسلامة المهنية، وسعيها المستمر نحو توفير أفضل بيئات العمل أماناً. وأهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الفوز، تمثلت في دعم القيادة العليا للمبادرات والابتكار، حيث تم إطلاق عدة مبادرات ساهمت بتقليل نسبة الحوادث في قطاع البناء والإنشاء، ومنها: مبادرة (بادر 360) أحد أشكال التطوع والالتزام والرقابة الذاتية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومشروع المحاكاة الافتراضية، حيث يتم توعية الأفراد عن طريق سيناريوهات معدة مسبقاً لمخاطر الصحة والسلامة المهنية في الواقع الافتراضي.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الإمارات
الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلقي كلمته لأبناء الوطن والمقيمين على أرض دولة الإمارات (تصوير: مانويل راميريز)
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات وشعبها أولاً
اليوم 03:01
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
عربي ودولي
رئيس سريلانكا يرجئ تقديم استقالته
اليوم 10:52
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
اليابان تحذر من ارتفاع سريع للإصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:31
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
عربي ودولي
السعودية تعلن بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اعتباراً من اليوم
اليوم 10:28
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
عربي ودولي
شنغهاي تسجل 42 إصابة بفيروس كورونا
اليوم 10:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©