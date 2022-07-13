بلدية أبوظبي تفوز بجائزة «روسبا»

أبوظبي (الاتحاد)

فازت بلدية مدينة أبوظبي بالجائزة الفضية من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث «روسبا»، وذلك عن فئة «الأداء في مجال الصحة والسلامة المهنية». ويعد هذا التكريم والإنجاز تقديراً للجهود المبذولة من قبل بلدية مدينة أبوظبي في تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية خلال الفترة الماضية، وتأكيداً لدورها الرائد في ترسيخ قيم الصحة والسلامة المهنية، وسعيها المستمر نحو توفير أفضل بيئات العمل أماناً. وأهم العوامل التي ساهمت في تحقيق الفوز، تمثلت في دعم القيادة العليا للمبادرات والابتكار، حيث تم إطلاق عدة مبادرات ساهمت بتقليل نسبة الحوادث في قطاع البناء والإنشاء، ومنها: مبادرة (بادر 360) أحد أشكال التطوع والالتزام والرقابة الذاتية في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومشروع المحاكاة الافتراضية، حيث يتم توعية الأفراد عن طريق سيناريوهات معدة مسبقاً لمخاطر الصحة والسلامة المهنية في الواقع الافتراضي.