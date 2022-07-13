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كلية التربية بجامعة الإمارات ترفد سوق العمل بـ 14699 خريجاً
كلية التربية بجامعة الإمارات ترفد سوق العمل بـ 14699 خريجاً
14 يوليو 2022 02:57

العين (الاتحاد)

رفدت كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة سوق العمل منذ انطلاق مسيرتها حتى الآن بعدد 14.699خريجاً وخريجة، منهم 12459 من برنامج البكالوريوس، فيما بلغ عدد الخريجين والخريجات من برامج الدراسات العليا 261 خريجاً وخريجة من التخصصات كافة. كما بلغ عدد المسجلين في المرحلة الجامعية للعام الأكاديمي 2021-2022 قرابة 434 طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في برامج الدراسات العليا 160 طالباً وطالبة، منهم 84 طالباً دولياً يشكلون نسبة 14.1% من إجمالي عدد الطلبة في الكلية.
وأكدت الدكتورة نجوى الحوسني، عميد الكلية بالإنابة، أن كلية التربية في جامعة الإمارات، كلية رائدة، تسترشد بأحدث البرامج العلمية ذات التأثير في مجال التعليم، وتفخر ببرامجها الأكاديمية المبتكرة، التي تستند إلى المعايير الدولية الرائدة في إعداد المعلمين، وتسعى لتلبية الاحتياجات التعليمية التي تواكب الاتجاهات الوطنية والدولية، في تطوير مهارات التعليم ومهارات البحث العلمي لاستشراف آفاق المستقبل للخمسين عاماً القادمة، حيث يعتبر التعليم في مقدمة الاستراتيجيات الوطنية لحكومتنا الرشيدة، كما تلتزم في الوقت نفسه بالحفاظ على الهوية والقيم الوطنية الإماراتية.

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