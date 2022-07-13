15 ألف عملية استبدال للقوارير البلاستيكية مقابل «تعرفة رحلة»

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن إنجاز 15 ألف عملية استبدال للقوارير البلاستيكية، مقابل الحصول على نقاط تستخدم في حافلات النقل العام.

ويعادل استبدال 10 قارورات بلاستيكية سعتها أقل من 600 مل درهماً واحداً، يمكن استخدامه للتنقل بحافلات النقل العام، حيث يتم احتساب النقاط على الشكل التالي، كل قارورة واحدة صغيرة الحجم 600 مل أو أقل تساوي (1) نقطة، فيما تساوي القارورة كبيرة الحجم التي تتجاوز الـ 600 مل (2) نقطة. وكل نقطة تعادل 10 فلوس؛ أي أن (10) نقاط تعادل درهماً واحداً.

ويمكن تجميع الرصيد وتحويله لبطاقة «حافلات» الشخصية التي تسمح للمتعاملين بدفع تعرفة الرحلة عبر نظام الدفع الآلي المتوافر على متن حافلات النقل العام، حيث يقوم النظام باحتساب قيمة الرحلة المطلوبة واقتطاعها تلقائياً من القيمة النقدية المخزنة داخل البطاقة في أجهزة التحصيل الآلي المثبتة عند مداخل ومخارج الحافلات.

عتيق المزروعي

وقال عتيق المزروعي، مدير إدارة العمليات في قطاع النقل العام بمركز النقل المتكامل بأبوظبي لـ «الاتحاد»: إن «مبادرة «مواد بلاستيكية مقابل تعرفة الرحلة عبر حافلات النقل العام»، تأتي في إطار جهود مركز النقل المتكامل لتعزيز مساهمة قطاع النقل العام في ترسيخ أسس الحياة المستدامة في إمارة أبوظبي، وتنفيذاً لسياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في الإمارة ونظام استرداد للقوارير البلاستيكية مبني على المحفزات».

وأوضح المزروعي أن هذه المبادرة تتيح المجال أمام مستخدمي وسائل النقل العام للحصول على تنقل مجاني في الحافلات العامة من خلال تسليم القوارير البلاستيكية الفارغة وتحويلها إلى نقاط تُستخدم لدفع تعرفة الرحلة على متن الحافلات، وذلك بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة «دي جريد» المتخصصة بإعادة تدوير المواد البلاستيكية وتحويلها إلى صناعات مختلفة بطريقة صديقة للبيئة ومستدامة.

وبين المزروعي أنه خلال المرحلة الأولى سيتم توفير جهاز في محطة الحافلات الرئيسية بمدينة أبوظبي، لاستبدال العبوات البلاستيكية الفارغة بالقسائم التي تحتوي على أرصدة نقاط.

وسيقدم مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» الدعم اللازم في عملية جمع تلك القوارير البلاستيكية من محطة الحافلات الرئيسية ونقلها إلى منشأة المعالجة المخصصة لها، ليتم التعامل معها وفق أفضل الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.

وأشار إلى أنه يتم إيداع القوارير البلاستيكية الفارغة في أجهزة «Dgrade» والحصول مقابل تلك القوارير على نقاط لكل قارورة بلاستيكية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير بالتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة.

وأوضح المزروعي أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستدامة المنبثقة من رؤية دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل لحياه أفضل في إمارة أبوظبي، ودعم الاستدامة البيئية في الإمارة، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد على استخدام النقل العام عن طريق الاستفادة من النقاط المكتسبة كرصيد لدفع تعرفة الرحلات.