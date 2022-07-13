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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
13 يوليو 2022 17:51

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وذكر المركز في نشرته اليومية أن الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 

وأشار إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:46 والثاني عند الساعة 01:09 والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 18:48. 

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:37 والثاني عند الساعة 21:41 والجزر الأول عند الساعة 16:26 والثاني عند الساعة 04:27. 

المصدر: وام
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