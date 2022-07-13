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رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع خادم الحرمين الشريفين .. ويثمن جهود المملكة لإنجاح موسم الحج
رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني العيد مع خادم الحرمين الشريفين .. ويثمن جهود المملكة لإنجاح موسم الحج
13 يوليو 2022 16:17

 تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» التهاني بعيد الأضحى المبارك - خلال اتصال هاتفي - مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
 وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة وخادم الحرمين الشريفين عن تمنياتهما للبلدين دوام الخير والازدهار.. سائلين المولى عز وجل أن ينعم على الأمة الإسلامية بالعزة والرفعة والرخاء. 

كما هنأ صاحب السمو رئيس الدولة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. بنجاح موسم الحج لهذا العام، مثمناً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
سلمان بن عبدالعزيز
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