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تفاصيل وفاة سائق دراجة قطع الإشارة الحمراء بأم القيوين
تفاصيل وفاة سائق دراجة قطع الإشارة الحمراء بأم القيوين
13 يوليو 2022 14:24

أم القيوين (الاتحاد) 
أعلنت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، عن تفاصيل وفاة سائق دراجة نارية في حادث تصادم بين الدراجة ومركبة على تقاطع مول أم القيوين أول أمس، وذلك نتيجة قطع السائق الإشارة الحمراء.

وأكد العميد خليفة سالم الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة، بأن سائق الدراجة النارية قام بتجاوز الإشارة الضوئية، وصادف تحرك المركبات في الشارع المقابل، مما نتج عنه صدم الدراجة لإحدى المركبات التي كانت تملك أحقية المرور، ونتج عن الحادث وفاة سائق الدراجة، وهو شاب عربي الجنسية في العشرينيات من العمر في مكان الحادث، وإصابة الراكب معه بإصابة بليغة، وانحراف المركبة، مما أدى إلى صدم رصيف وإشارة ضوئية.

وناشد الجمهور بضرورة احترام قانون السير والمرور والالتزام بالمسارات المخصصة للمركبات والتقيد بالأنظمة المرورية، التي ما وضعت إلا للحفاظ على سلامة كافة مستخدمي الطريق، ومنها الوقوف عند الإشارة الحمراء، وعدم الانشغال عن القيادة لأي سبب كان، وضرورة التأكد من ترخيص المركبات بأنواعها وسلامتها للسير في الطريق

أم القيوين
الإشارة الحمراء
دراجة نارية
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