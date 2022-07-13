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إجلاء الآلاف في فرنسا بسبب انتشار حرائق الغابات
رجل إطفاء يقف بينما ينتشر حريق غابة في بلدات لانديراس وغيلوس ، جنوب غرب فرنسا
13 يوليو 2022 13:55

اضطرت خدمات الطوارئ على الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي لإجلاء آلاف الأشخاص إلى مناطق آمنة بسبب انتشار حرائق الغابات.

وجرى صباح اليوم الأربعاء إخلاء خمسة مخيمات بالقرب من تاست-دو-بوك جنوب مدينة بوردو كإجراء احترازي.

وأعلنت السلطات في إقليم جيروند نقل نحو ستة آلاف شخص إلى مواقع أخرى.وبالقرب من بلدة لانديراس الصغيرة جنوب غربي البلاد، حيث تشتعل أيضا الحرائق، جرى إخلاء خمس قرى، ونقل 500 شخص لمناطق آمنة.

وأسفرت الحرائق عن تدمير أكثر من 1200 هكتار من الأراضي. ويأتي اندلاع الحرائق في ظل استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم إلى 37 درجة مئوية في المنطقة. 

وجرى الإعلان عن ارتفاع مستوى التحذير من موجة الحرارة. وأعلنت إدارة الإقليم أن أكثر من 600 من رجال الإطفاء يشاركون في جهود مكافحة النيران. ومن المتوقع أيضا أن تشارك قوات طوارئ من مناطق أخرى في البلاد في الجهود. 

المصدر: وكالات
فرنسا
حرائق الغابات
المحيط الأطلسي
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