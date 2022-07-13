«أنور قرقاش الدبلوماسية» تدعو الإماراتيين للانضمام إلى برامج ماجستير الآداب

أبوظبي(الاتحاد)- أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن فتح باب التسجيل في برنامجي ماجستير الآداب اللذين تقدمهما الأكاديمية حتى 21 أغسطس 2022. وسيكون بإمكان مواطني دولة الإمارات المهتمين في مجالي القيادة الدبلوماسية والعمل الإنساني التقدم بطلبات الانضمام إلى أحد برامج الماجستير، حيث تقدم الأكاديمية للإماراتيين الموهوبين فرصة لاستكمال دراساتهم العليا عبر منح دراسية تغطي العام الدراسي 2022-2023. ويمكن التقدم بطلبات الالتحاق عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية. وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالإنابة:« تفخر الأكاديمية بفتح باب التسجيل لبرامج الماجستير المميزة أمام الشباب الإماراتي. مؤكدين حرصنا على تزويد طلبتنا بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة لتعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة على الخارطة العالمية». وأضاف:« نتطلع في الأكاديمية إلى استقبال مجموعة مميزة وتنافسية من طلبات الالتحاق ببرامجنا، إذ نحرص على مواصلة مهمتنا الرئيسية في المساهمة في دعم تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة، وكذلك تحقيق رسالتها في مجال المساعدات الإنسانية العالمية، من خلال تقديم برامج أكاديمية استثنائية قادرة على إعداد جيل من المتخصصين ونخبة من الدبلوماسيين الذين يمكنهم تمثيل دولة الإمارات بشكل فعال عبر الحدود». وفي حديثه عن برنامج ماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، قال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «مع تزايد التحديات الإنسانية العالمية، يهدف البرنامج المصمم خصيصاً إلى إعداد كادر من الخبراء في الأعمال الإنسانية والتنموية الدولية، الذين لن تقتصر مساهمتهم على دعم أهداف سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ودعم جهود تحقيق السلام والازدهار في العالم، لا سيما في الدول التي تواجه النزاعات الإنسانية وعدم الاستقرار». من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «تمتاز برامج الماجستير المعتمدة التي تقدمها الأكاديمية بكونها فريدة من نوعها، حيث ستوفر لطلبتها مدخلاً للتفاعل مع دبلوماسيين وخبراء مرموقين عالمياً في مجالات مختلفة، وذلك تماشياً مع منحهم المعارف والمهارات والتوجهات الدبلوماسية العالمية. وتشير المعايير التنافسية التي نعتمدها لاختيار المرشحين للحصول على منح التكاليف الدراسية إلى أن طلبتنا المستقبليين سيكونون على موعد مع تجارب ملهمة وذات أثر إيجابي كبير داخل القاعات الدراسية وخارجها».