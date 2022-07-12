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الإمارات
الإمارات تشارك في أعمال لجنة مناهضة التعذيب بجنيف
الإمارات تشارك في أعمال لجنة مناهضة التعذيب بجنيف
13 يوليو 2022 01:44

جنيف (وام)

يشارك وفد دولة الإمارات في الدورة الرابعة والسبعين للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، المنعقدة أعمالها في جنيف، وذلك في إطار استعراض اللجنة لعدد من التقارير الدورية للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن ضمنها التقرير الأول الذي تستعرضه دولة الإمارات بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وفي هذا الإطار، أكد القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، رئيس وفد الدولة المشارك، أنه على ضوء مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقية في عام 2012، يأتي استعراض التقرير الأول، كإجراء متبع وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية والتي تدعو الدول الأطراف فيها إلى تقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها، في إطار تنفيذ تعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية. وأضاف: «كرست دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971 جهودها نحو تعزيز منظومتها التشريعية والقانونية وتطوير بنيتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد ضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الوطنية التي تكفل سلامة كل فرد وتضمن المساواة والعدالة الاجتماعية».

الإمارات
الأمم المتحدة
جنيف
وزارة العدل
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