«الإعلام العربي» يناقش النظام الأساسي للجائزة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربية»، التي ينظّمها «نادي دبي للصحافة» بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول اجتماعاته برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين في جمهورية مصر العربية، وحضور منى غانم المرّي الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، حيث ناقش الاجتماع الهيكل المُطوّر للجائزة ضمن أولى دوراتها، والذي يضم جائزة «الصحافة العربية» و«جائزة الإعلام المرئي» و«جائزة الإعلام الرقمي».

ويضم مجلس الإدارة الجديد لـ«جائزة الإعلام العربي»: الإعلامي والكاتب الصحفي عبدالرحمن الراشد، وغسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، ونبيل يعقوب الحمر، وزير الإعلام السابق في مملكة البحرين، ونايلة تويني رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، ونارت بوران الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وألبرت شفيق رئيس شبكة قنوات «أون تي في»، وماجد السويدي المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، ويونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة المغربية، ومحمد الحمادي رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، والكاتب الكويتي د. محمد النغيمش، وخديجة المرزوقي رئيسة تحرير منصة «دبي بوست».

وخلال الاجتماع الذي عُقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي ونظّمه نادي دبي للصحافة، مُمثِّل الأمانة العامة للجائزة، أعرب ضياء رشوان عن خالص شكره وامتنانه للثقة الغالية باختياره رئيساً لمجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، مؤكداً اعتزازه بحمل هذه المسؤولية، وعزمه العمل مع بقية أعضاء المجلس، بكل ما يتمتعون به من خبرات طويلة ومكانة مرموقة في أهم منابر العمل الإعلامي العربي، على تحقيق أهداف الجائزة، وتأكيد قيمتها كمحرك دفع رئيس للتميز الإعلامي.

وقال رشوان: «نجحت الجائزة، على مدار أكثر من عقدين من الزمان، في ترك بصمة واضحة في سجل الصحافة العربية، بإرث من الأعمال المميزة التي نجحت في الوصول إلى منصة التكريم... ومع الرؤية الجديدة للجائزة والنطاق الأشمل الذي أمر به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتتحول إلى جائزة للإعلام العربي، سيعمل مجلس الإدارة على تأكيد أثرها الإيجابي بمواكبة واعية لما طرأ على المجال من مستجدات أحدثتها ثورة تقنية بدّلت العديد من المفاهيم والمعايير، وجلبت تطورات متلاحقة وسريعة تشكّل ملامح عالم جديد».

وأكد رئيس مجلس الإدارة تقديره للدور الكبير الذي قام به نادي دبي للصحافة، ممثِل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، على مدار أكثر من عشرين عاماً تمكن خلالها من بناء سمعة ناصعة لجائزة الصحافة العربية.

من جانبها، رحّبت منى غانم المرّي، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، بأعضاء مجلس إدارة الجائزة، منوهة بأهمية دور المجلس في توجيه دفة الجائزة خلال المرحلة المقبلة بما يمثلونه من قيمة كقيادات إعلامية لها ثقلها ومكانتها المهنية الرفيعة، وبما يملكون من خبرات وتجارب سيكون لها أثرها في تعزيز مسيرة الجائزة نحو غاياتها المنشودة، وترسيخ مكانتها كأهم منصة للاحتفاء بالتميز الإعلامي في المنطقة.

من جهتها، أكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، أن جائزة الإعلام العربي تأتي لتتوج روابط وثيقة جمعت النادي بمختلف مكونات المجتمع الإعلامي في المنطقة، وكذلك مؤسسات الإعلام العربي العاملة في مواقع مختلفة من العالم، إذ تأتي الجائزة في إطارها الجديد لتعزيز مبدأ التنافسية المهنية كحافز جديد لجودة المضمون والمحتوى، في ضوء رسالة النادي ومساعيه للإسهام بصورة ملموسة في تفعيل جهود هدفها الارتقاء بالإعلام في المنطقة العربية.

وأوضحت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي أنه يُشترط في جميع الأعمال المقدمة للجائزة ضمن مختلف فئاتها أن تكون قد تم نشرها أو بثها خلال عامي 2021 و2022.