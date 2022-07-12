56 مليون درهم مشاريع وقفية لـ«أوقاف دبي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، أنها تنفذ أربعة مشاريع وقفية جديدة بتكلفة 56 مليوناً و263 ألف درهم، ووضعت التصاميم لستة مشاريع وقفية أخرى بقيمة 16 مليوناً و367 ألف درهم.

وتنوعت المشاريع الوقفية الجديدة بين فيلات سكنية ومجمعات وسكن للعمال وتتوزع على مناطق مختلفة في دبي، ويعود ريعها لخدمة مصارف الصحة والتعليم ورعاية النساء والأطفال وأصحاب الهمم وسقيا الأمل، وغيرها من مصارف المؤسسة الخيرية.

وأكد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، حرص المؤسسة على تنمية الوقف في دبي بتنفيذ مشاريع عقارية وسكنية مختلفة، بما يعظم عائد الوقف، ويحقق التنمية المستدامة للمشاريع الخيرية، مضيفاً أن المؤسسة أنجزت، خلال العام الجاري، وقفاً يدعم النساء والأطفال بالورقاء، إلى جانب وقف يدعم التعليم بإنجاز «وقف أتعلم» بالراشدية، بالإضافة لإنجاز وقف فيلات بن مدية الخيري في هور العنز.

وذكر المطوع أن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشاريعها المقررة في موعدها، وأن المشاريع الجديدة سيتم الانتهاء منها تباعاً ابتداءً من الربع الأخير من العام الجاري، وحتى منتصف عام 2023. وأضاف أن المؤسسة تجري دراسة جدوى اقتصادية وتصوراً فنياً لإنشاء أوقاف جديدة، تتنوع بين محال تجارية ومبانٍ سكنية وفيلات وغيرها، مشيراً إلى حرص المؤسسة على إجراء عمليات إعادة الإعمار للمباني القديمة لزيادة عمرها الافتراضي وتحقيق استدامة الوقف، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة في إمارة دبي.