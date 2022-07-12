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الإمارات
جامعة الإمارات تطلق «المناظرة العلمية» أكتوبر المقبل
جامعة الإمارات
13 يوليو 2022 01:44

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة تنظيم المناظرة العلمية البحثية لمناقشة أهداف التنمية المستدامة بين الجامعات. وستُقام المناظرة في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2022 في الحرم الجامعي بمدينة العين، وذلكَ انطلاقاً من دورها في رفد المجتمع المحلي بالمعارف العلمية المبنية على البيانات والمخرجات البحثية، ونشر الوعي بأهم التحديات العالمية.
وأكد الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي، أن هذه المناظرة العلمية البحثية تهدف لدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي بأهمية أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بين أفراد المجتمع المحلي من خلال مشاركة الجامعات في الدولة في هذه المناظرة.

جامعة الإمارات
الإمارات
أهداف التنمية المستدامة
العين
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