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إنجاز توسعة منفذ طريق شارعي الشيخ زايد بن سلطان وأبوظبي-العين
إنجاز توسعة منفذ طريق شارعي الشيخ زايد بن سلطان وأبوظبي-العين
13 يوليو 2022 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، مشروع توسعة منفذ الطريق الواصل بين شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) وطريق أبوظبي-العين (E22).
وهدفت الأعمال إلى تحسين الربط بين الطرق السريعة بالشكل الذي يواكب تطور شبكة الطرق العالمية التي تتمتع بها أبوظبي، وكذلك تسهيل حركة الدخول والخروج بمنطقة ربدان، لتفادي الازدحام المروري الذي قد يحدث على طريق أبوظبي-العين E-22، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير جودة الحياة لإسعاد مرتادي المنطقة من كافة أفراد المجتمع.
وتضمن المشروع تنفيذ أعمال رصف بالإسفلت لمساحة 35.550 متراً مربعاً، وتركيب بلاط على مساحة 1.167 متراً مربعاً، وكذلك تركيب 920 متراً طولياً من الحواجز الخرسانية، وتركيب شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 158 متراً، بالإضافة إلى إزالة ونقل الخطوط المتعارضة، ونقل 40 شجرة غاف و58 نخلة والاستفادة منها بإعادة زراعتها في مناطق أخرى، وإعادة زراعة أعمال (streetscape) على جانب أعمال المشروع.

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