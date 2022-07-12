تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً

أبوظبي (الاتحاد)

باشرت هيئة أبوظبي للإسكان بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصرف الحزمة الإسكانية الثانية لعام 2022 فوراً عبر التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الحزمة، وحثهم على البدء بتفعيل الخدمات الإسكانية المقدمة لهم والاستفادة منها، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص هيئة أبوظبي للإسكان على تنفيذ أوامر القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، حيث تعمل الهيئة على ترجمة القرارات السامية المتعلقة ببرامج الإسكان في الإمارة لتعزيز وتطوير البيئة السكنية لمواطني إمارة أبوظبي. وتقدم الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالشكر والتقدير والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لتوجيهاته الكريمة بصرف الحزمة الإسكانية الثانية لعام 2022 والتي شملت قروض بناء، صيانة وتوسعة، هدم وإعادة بناء وقروض شراء مساكن جاهزة وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد باقي المستحقات. وأشار الهاملي إلى أن عدد المستفيدين من الحزمة الإسكانية الثانية بلغ أكثر من 1100 مواطن وبقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم.. وهو ما يؤكد حرص القيادة على إسعاد المواطنين واهتمامها بشؤونهم بما يحقق راحتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وبما يضمن لهم بناء أسر مستقرة لمستقبل مبهر، انطلاقاً من رؤية القيادة وإيمانها بأن المواطن الإماراتي هو الثروة الحقيقية للوطن.