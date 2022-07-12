الأربعاء 13 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
رئيس الدولة ونائبه يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج
13 يوليو 2022 00:04

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1443 هجرية.

وأعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج في هذا العام والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها، رغم الظروف الاستثنائية وخاصة في إجراءات سلامة وصحة الحجيج، لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
السعودية
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
محمد بن زايد في صورة تذكارية مع الطلاب المتفوقين بحضور حمدان بن زايد وطحنون بن محمد
الإمارات
رئيس الدولة: المتفوقون الاستثمار الحقيقي للمستقبل
اليوم 01:47
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب)
عربي ودولي
الرئيس الأميركي يبدأ زيارة إلى المنطقة اليوم
اليوم 01:47
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
الإمارات
تنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد.. صرف حزمة المنافع السكنية للمواطنين فوراً
اليوم 01:47
قافلة مساعدات إنسانية تعبر إلى سوريا من تركيا عبر معبر باب الهوى الحدودي (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تكثيف مشاريع الإنعاش المبكر في سوريا
اليوم 01:47
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
الإمارات
في عهد خليفة.. مبادئ الخمسين «رؤية مستقبلية»
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©