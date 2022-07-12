5004 ذبائح بمقاصب رأس الخيمة خلال العيد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت مقاصب رأس الخيمة يوم عرفة وخلال أيام العيد الأضحى 5004 ذبائح، مقسمة بعدد 3798 ذبيحة في المقصب المركزي، ومقصب رأس الخيمة 598 ذبيحة والغيل 608 ذبيحة من الغنم والأبقار والجمال.

وقام فريق الأطباء البيطريين الموجودين في مختلف مقاصب رأس الخيمة العاملة خلال العيد بإخضاع الحيوانات كافة إلى الفحص الطبي قبل عمليات الذبح وبعدها، وذلك للتحقق من سلامتها للاستهلاك الأدمي، وخلوها من الأمراض المختلفة التي قد تصاب بها وتتسبب في ضرر في صحة المستهلكين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة: إن مقاصب إمارة رأس الخيمة العاملة وبكافة فرقها المخصصة لاستقبال طلبات الذبائح والأضاحي خلال عيد الأضحى، كانت على استعداد تام لمواجهة الطلبات المتزايدة المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية وأفراد المجتمع عبر اتباع حزمة من الخدمات المتميزة وتلبية تطلعات المتعاملين. وذكرت أن كافة المقاصب كانت جاهزة من جانب توفير الأعداد المناسبة من الأطباء البيطريين والفنيين والعمال ممن تقع على عاتقهم مهام مختلفة تمكنوا من تقديم أفضل أنواع الخدمة، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس المستجد «كوفيد 19»، واعتماد خطة سير للأفراد الراغبين في التوجه، والاستفادة من خدمات الذبح في المقصب المركزي، عبر تحديد مسارات الدخول والخروج للسيارات. وأضافت الطنيجي: حددت الإدارة مسارات للمقصب المركزي الذي يشهد إقبالاً لافتاً مقارنة بغيره من المقاصب، عبر نشر مقطع فيديو توعوي يحدد كيفية قصد المقصب إلى حين الانتهاء وتسلم الذبائح، بهدف تجنب التأخير والازدحام، فضلاً عن نشر كيفية اختيار الأضحية ومواصفات سلامة الأضحية.

وأكدت أن الأعمال المقدمة في كافة المقاصب خلال فترة العيد اتسمت بالسهولة واليسر والتقليل من مدة الانتظار نظير تعاون كافة الفرق المعنية في المقاصب، بالإضافة إلى الجهات الخارجية الداعمة والمساندة لمهام المقاصب، مشيرة إلى أن مقاصب رأس الخيمة على جاهزية تامة من ناحية القوى البشرية والأجهزة الحديثة والمعدات التي تقدم خدمات الذبح وفق أرقى المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة.