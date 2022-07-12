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«خيرية الشارقة» تنفذ مشروع الأضاحي في 33 دولة
«خيرية الشارقة» تنفذ مشروع الأضاحي في 33 دولة
13 يوليو 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد)

بلغت أعداد الأضاحي التي وزعتها جمعية الشارقة الخيرية خارج الدولة ضمن حملة عيد الأضحى هذا العام 8500 أضحية، فيما قدرت أعداد المستفيدين بأكثر من 85 ألف مستفيد في 33 دولة شملها المشروع، بالتنسيق مع سفارات الدولة ومكاتب الجمعية وممثليها في تلك البلدان.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن مشروع لحوم الأضاحي خارج الدولة شمل الأسر المتعففة والأيتام المسجلين بكشوف الكفالات، حيث إن الهدف المنشود من قبل «الجمعية» يكمن في زرع البهجة في قلوب أبناء الأسر الفقيرة خارج الإمارات، وإشراكهم في فرحة العيد، عبر مبادرة ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين، موضحاً أن الحملة تعكس حرص الجمعية على تنفيذ شعيرة جليلة هدفها تعميق مبادئ التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن المشروع شهد إقبالاً مكثفاً من قبل الراغبين في أداء شعيرة الأضحية بإنابة الجمعية وتوكيلها عنهم في توزيع أضحيتهم على مستحقيها، موضحاً أن اللجنة العليا للحملة اعتمدت توزيع 6000 أضحية، بينما ساهمت تبرعات المحسنين في رفع المخصصات إلى 8500 أضحية، مما عزز قدرة الجمعية على الوصول لعدد أكبر من شرائح المعوزين والمستحقين.
وأشار إلى أن الجمعية تحرص على تنفيذ حملة الأضاحي لما لها من مآثر جليلة في إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع وإعلاء مكانة العمل الخيري.

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