11 مليون درهم دعماً من «معاً» لاستمرارية الأعمال في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قدمت حاضنة معاً والمسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بإمارة أبوظبي منذ إنشائها دعماً بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، وخصصت تلك المبالغ لاحتضان 53 مؤسسة اجتماعية ودعم 21 برنامجاً غير ربحي قائم لدعم استمرارية الأعمال وتوسيعها، بحيث تتمكن هذه المؤسسات والمشاريع من مواصلة تقديم خدمات ومنتجات يستفيد منها أكثر من 30 ألف شخص في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

وقال سالم الشامسي مدير إدارة الحاضنة والمسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً، إن مرحلة استقبال طلبات المشاركة في الدورة السادسة من حاضنة «معاً» الاجتماعية، شهدت عدداً غير مسبوق من المشاريع المبتكرة، قدمها روّاد أعمال اجتماعيون وشركات ناشئة مختصة بالقطاع الاجتماعي محلياً ومن حول العالم. وبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم استقبالها 190 طلباً ضمن محوري الدفعة السادسة التي تتناول موضوع ريادة الأعمال للمجتمع، وهما الثقافة المالية وتقنيات التعليم.

فقد استقبلت «معاً» 46 طلباً للمشاركة ضمن موضوع تعزيز مستويات الثقافة المالية شكلت نسبة 24% من إجمالي عدد الطلبات. في حين استقبلت 69 طلباً أو ما نسبته 36% للمشاركة ضمن موضوع تقنيات التعليم، بينما استقبلت 77 طلباً ضمن الفئات الأخرى غير المدرجة ضمن الدورة السادسة.

سالم الشامسي

38 مشروعاً وفكرة مبتكرة

وأضاف الشامسي: نتج عن عملية التقييم والمراجعة الدقيقة التي تعتمدها هيئة «معاً» عبر حاضنتها الاجتماعية اختيار 38 مشروعاً وفكرة مبتكرة عبر عملية تقييم مبدئية للمشاريع تمت من خلال فريق متخصص، وبناء عليه تمت دعوة 18 فريقاً ضمن القائمة شبه النهائية لعرض أفكارهم على لجنة متخصصة أثمرت عن اختيار 12 مشروعاً للانضمام والمشاركة في الدورة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية.

وأكد أن الهيئة تحرص على أن تمتلك المشاريع المشاركة، كافة المواصفات التي تمكنها من تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على مجتمع الإمارة، وعند الحديث عن الدورة السادسة فمن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع والأفكار المبتكرة إلى تحفيز جهود هيئة معاً في مجالات تعزيز الثقافة المالية وكذلك تكنولوجيا التعليم في أبوظبي.

تطوير حلول مبتكرة

وأوضح مدير إدارة الحاضنة والمسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: تم تصميم حاضنة «معاً» الاجتماعية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في تطوير حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث تستضيف الحاضنة ولمرتين في العام فرقاً واعدة وتقدم لهم الدعم والموارد اللازمة من أجل تحقيق النمو والازدهار. ويشمل الدعم المقدم للفرق المختارة تزويدها بالمعارف والإرشاد والتدريب، وتوفير فرص لبناء العلاقات.

وأكد الشامسي بأن الاستثمار الحقيقي في حاضنة معاً والمسرع الاجتماعي، يتمحور حول تمكين المؤثرين الرئيسيين في القطاع الثالث من امتلاك دور جوهري في الاستجابة بفعالية للاحتياجات المجتمعية، عبر تعزيز المشاركة المدنية الهادفة واستكشاف طرق مبتكرة لإحداث أثر اجتماعي.

الثقافة المالية

وحول أبرز ما يميز الدورة السادسة من حاضنة معاً والمسرع الاجتماعي، قال الشامسي: موضوعاتها مبتكرة ومرتبطة بشكل وثيق مع الأولويات الاجتماعية لإمارة أبوظبي؛ إذ يعتبر موضوع تعزيز مستويات الثقافة المالية، وكذلك توفير تقنيات تعليمية متطورة، هي أمور تتماشى بشكل كامل مع الأولويات الاجتماعية في الإمارة، وكذلك التطورات التي يشهدها عالمنا في الوقت الراهن.

ونوّه الشامسي، بأن تقديم حلول مجتمعية مبتكرة، يعتبر في صميم توجهات هيئة «معاً» وهو الأمر الذي نحرص على تحقيقه عبر دعم روّاد الأعمال الاجتماعيين والشركات الناشئة المجتمعية. كما تضم قائمة المشاركين في الدورة السادسة من الحاضنة رواد أعمال وشركات ناشئة اجتماعية من كل من دولة الإمارات، وكندا، والمملكة المتحدة، والبحرين، والهند، ومصر، وتونس وأرمينيا، ويتمحور الأثر الاجتماعي المتحقق من هذه الدورة في زيادة عدد المؤسسات والشركات الناشئة التي تقدم حول مبتكرة لخدمة المجتمع المحلي في أبوظبي في مجالات تقنيات التعليم أو رفع مستوى الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع. وأشار إلى أن دور الفرق الفائزة في الدورة السادسة من حاضنة معاً الاجتماعية، يتلخص في بناء شركاتهم ومؤسساتهم الاجتماعية الناشئة أو تطويرها بصورة تتوافق مع متطلبات مجتمع أبوظبي واحتياجاته، وتقديم خدمات من شأنها المساهمة في توفير حلول مبتكرة للأولويات الاجتماعية المستهدفة خلال الدورة، وهي في هذه الحالة بالتحديد الثقافة المالية وتقنيات التعليم، كما تحرص الهيئة على تقديم كافة أنواع الدعم اللازم للفرق المشاركة، وذلك بالإضافة إلى ما تقدمه منصة «ستارت إيه دي» لتسريع الشركات الناشئة والتي تحظى بدعم من «تمكين» وتتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها، من أدوات ووسائل وخيارات دعم مبتكرة.

قصص نجاح

تقدم أبوظبي ودولة الإمارات قصص نجاح وتجارب ناجحة في مختلف المجالات للعالم أجمع. تماشياً مع منهج الابتكار ودعمه في مختلف المجالات، فإن هيئة «معاً» وعبر حاضنتها الاجتماعية تواصل تقديم تجارب مميزة وقصص نجاح فريدة لمشاريع اجتماعية مبتكرة مبنية بصورة علمية وتتوافق مع أحدث التوجهات العالمية في ريادة الأعمال، في حين تقوم بتقديم خدمات ومنتجات أساسها خدمة المجتمع في مواضيع صنفت على أنها أولويات اجتماعية يتوجب التعامل معها.

وقال سالم الشامسي مدير إدارة الحاضنة والمسرع الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: كما يمكننا الإشارة إلى أن الحاضنة تعزز قدرة هيئة «معاً» على تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية والمتمثل في بناء قطاع ثالث مزدهر فعال يتألف من المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام ضمن القطاع العام والخاص، لتعزيز الابتكار الاجتماعي وتقديم أفضل الممارسات العالمية لإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية في أبوظبي. ومن خلال ذلك، تسهم هذه المشاريع في إثراء تجربة أبوظبي ومشاركة أبوظبي في هذا المجال إقليمياً وعالمياً.