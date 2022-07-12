«أبوظبي للصيد والفروسية» يعلن معايير مُسابقتي أفضل اختراع بالصقارة وسيارة صيد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن معايير المُشاركة في مُسابقة «أفضل اختراع في مجال الصقارة والصيد»، ومُسابقة «أفضل سيارة مُخصّصة لرحلات الصيد»، والتي تمّ فتح باب الترشّح لهما لغاية 31 أغسطس المقبل.

وتهدف المُسابقتان لتشجيع الأفراد ومالكي شركات الصقارة وتصنيع مُعدّات الصيد، على تقديم أفكار متميزة وابتكار اختراعات جديدة تُسهم في خدمة عالم الصيد والصقارة وتدريب الصقور، ورحلات الصيد والسفاري وأنشطة الهواء الطلق.

كما تحرص المُسابقتان على تحفيز المُخترعين لتقديم ابتكاراتهم ليستفيد منها الصقارون وهواة الصيد في رحلاتهم، وتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز العلاقات بين الشركات المحلية والدولية، بما يُسهم في تعزيز جهود صون رياضة الصيد بالصقور، وتوريث رياضات الآباء والأجداد، وتقديم أفضل الابتكارات في عالم الصيد.

وتُقام الدورة القادمة (الـ 19) من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، خلال الفترة من 26 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر القادِمَين، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، وبرعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، وراعي قطاع «أسلحة الصيد» شركة كاراكال الدولية، شريك تجربة الزائر شركة بولاريس للمُعدّات الرياضية المُتخصّصة، وراعي الفعاليات كل من شركة «سمارت ديزاين» وشركة «الخيمة الملكية»، وشريك السيارات «إيه أر بي الإمارات»، وبدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وتتوجّه كل من مُسابقة «أفضل اختراع في مجال الصقارة والصيد»، ومسابقة «أفضل سيارة مُخصّصة لرحلات الصيد»، للشركات العارضة والمُشاركين في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من كافة الدول، على أن يكون الابتكار جديداً ويُقدّم خدمة ملموسة للصقارين وهواة الصيد ورحلات السفاري، ولم يسبق المشاركة به من قبل، وبحيث يتم عرضه لجمهور المعرض للمرّة الأولى في الدورة القادمة من المعرض، وأن يكون بأسعار مناسبة لا تُشكّل عائقاً أمام استخدام الاختراع أو سيارة الصيد.

ويُسمح بالمُشاركة للأفراد والشركات على حدّ سواء، ومن كافة الجنسيات، على أن يكون الاختراع، أو سيارة رحلات الصيد، من إنتاج السنوات الأربع الأخيرة، ويعكس المشروع ملامح التراث الثقافي الإنساني. وأن يُقدّم فائدة وخدمة مُبتكرة للصقارين وهواة الصيد ورحلات البر، ويُساهم في توفير الراحة للصقارين والصيادين وتقليل الجهد والوقت، والتأقلم مع الطبيعة.

وكان معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية قد أعلن مطلع يوليو الجاري عن بدء الترشّح للمُشاركة في مُسابقاته التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة، التي تشمل 25 فرعاً وفئة، مُشيراً إلى أنّ التسجيل مُتاح لغاية نهاية الشهر القادم، حيث تمّ رصد 43 جائزة لمُختلف المُسابقات.

وفي إطار تعزيز التوعية بركائز التراث الثقافي، فإنّ الجمهور على موعد في الدورة القادمة مع العديد من الأنشطة التراثية، منها ألعاب شعبية للأطفال، ورش تراثية حيّة (السدو، التلّي، الخوص، الفخار، والزجاج)، إضافة لعرض نماذج من البيوت الإماراتية القديمة (بيت البحر، وبيت الشعر، وبيت العين)، ومُجسّمات المشغولات التراثية (المصنوعة من سعف النخيل). وذلك إضافة لتنظيم باقة من الفعاليات الشيّقة في ساحة العروض.