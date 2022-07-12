تفاهم بين «دبي لرعاية النساء» و«فرجان»

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع «فرجان دبي»، وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون بينهما وتبادل الخبرات والمهارات المبتكرة، بما يتناسب مع رؤية وأهداف الطرفين.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر المؤسسة حيث وقعت المذكرة كل من شمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وعلياء الشملان الزعابي مدير ومؤسس فرجان دبي، وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وتضمنت المذكرة عدة نقاط جاء أبرزها، تعاون الجهتين في نشر الوعي وتغطية أهم الخدمات التي يتم تقديمها للمجتمع، والاستفادة من الحملات السابقة التي عملت بها المؤسسة عن طريق إعادة النشر من خلال صُناع المحتوى التابعين لفرجان دبي، وعمل مقابلات مع أعضاء فريق المؤسسة للتعريف بهم وبنوع الأعمال التي يتم تقديمها لخدمة المجتمع، إلى جانب تعميم الاستبيانات التي تفيد عمل المؤسسة على المنصات الخاصة بفرجان دبي.

وقالت شمس المهيري، مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع في المؤسسة: تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وأجندتها الوطنية التي نصت على أن العمل الأساسي هو العمل على تحقيق السعادة والاستقرار للمجتمع، وفي إطار حرصنا على تفعيل وتنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والجهات الفاعلة في الدولة، وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع فرجان دبي مذكرة تفاهم تهدف من خلالها لتحقيق حزمة أهداف يتصدرها نشر الوعي بطرق مبتكرة، بعيداً عن النمطية والبرامج التقليدية المقدمة للمجتمع.

وأضافت: نستلهم خططنا ومنهجيتنا من قيادتنا الرشيدة التي حرصت على الاستثمار بالإنسان قبل المكان، حيث وضعت المؤسسة جهوداً واضحة في توفير بيئة مؤهلة ومبدعة تشجع الموظف على خلق مسارات عمل جديدة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، فضلاً عن تبنيه لأفضل الممارسات المحلية والعالمية في هذا المجال.