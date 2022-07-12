مريض يعود للحياة بعد توقف قلبه 3 مرات

منى الحمودي (أبوظبي)

تمكن الفريق الطبي في قسم الطوارئ بمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع مايو كلينك من إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطة في القلب تسببت في توقف قلبه ثلاث مرات.

وأوضح الدكتور محمد الجابري إخصائي طب الطوارئ، أن المريض تم إحضاره لمدينة الشيخ شخبوط الطبية عن طريق الإسعاف الوطني بعد التأكد من حالته الصحية ووجود جلطة في القلب، حيث تم الاستعداد مسبقاً لاستقبال حالته عن طريق إعداد مختبر قسطرة القلب للبدء في علاجه فور وصوله.

وقال: «عند وصول المريض لقسم الطوارئ عانى من رجفان بطيني عدة مرات، أي سكتة قلبية وتوقف القلب، وتم التعامل معها بسرعة كبيرة عن طريق الصدمة الكهربائية للقلب، كما تعرض لسكتة قلبية أخرى وهو في الطريق لعمل القسطرة القلبية وتم التعامل معها بجهاز الصدمة الكهربائية».

محمد الجابري

وأضاف: «كان للاحترافية وسرعة البديهة لدى الفريق الطبي في قسم الطوارئ دور كبير في التعامل مع السكتات القلبية التي تعرض لها المريض عدة مرات، وتم التعامل معها وإعادة عمل دقات القلب».

وتابع: «تم علاج المريض بصورة عاجلة في مختبر قسطرة القلب وتركيب دعامة للقلب وعلاجه بالصورة المناسبة حتى تحسنت حالته».

وأكد الدكتور محمد الجابري على جاهزية فرق الطوارئ في مدينة شخبوط الطبية، بدءاً من التنسيق مع الإسعاف الوطني وتجهيز مواقع العمليات بعد تحديد نوع الإصابة للمريض. مشيراً إلى أن في حالة المريض تم الاستعداد لاحتمالية تعرضه لسكتة قلبية كون أنها أحد مضاعفات الجلطة.

وأشار إلى التنسيق بين كل الأقسام في مدينة شخبوط الطبية لتوفير فرق متعددة التخصصات متواجدة على مدار الساعة للتعامل مع الحالات، إلى جانب التقنيات الحديثة لضمان توفير أفضل رعاية صحية. ودعا الدكتور الجابري إلى ضرورة التعامل بجدية مع الأعراض التي قد تظهر على الشخص في المنزل، والتي قد تشير لإصابته بجلطة في القلب، منها الألم في الصدر، صعوبة التنفس، الدوخة، ألم في رأس المعدة، التعرق البارد وامتداد الألم إلى الظهر أو الذراعين أو الفك.