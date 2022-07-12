5 ضوابط لعمل مراكز تخزين دم الحبل السري بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت هيئة الصحة في دبي 5 ضوابط لعمل مراكز تخزين دم الحبل السري، في الإمارة، بهدف توفير نظام صحي متكامل يلبي الاحتياجات الصحية للمجتمع، وتقديم الخدمات بشكل آمن وجودة عالية.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته إلى كافة المهنيين الصحيين، والمنشآت الصحية العاملة ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات الهيئة، بشأن شروط وضوابط ملزمة لعمل مراكز تخزين دم الحبل السري والخلايا الجذعية.

وتشتمل الشروط والضوابط الخمسة، وجوب التزام المنشآت الصحية المزاولة لنشاط استخدام الخلايا الجذعية في الإمارة بالحصول على الترخيص من قبل الهيئة، وفق الآلية المعتمدة لدى الهيئة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم طلب الترخيص إلى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المطلوبة عبر النظام الإلكتروني للتراخيص «شريان» من خلال الموقع الرسمي للهيئة.

وطلبت الهيئة، من كافة المنشآت الصحية التي تقوم بجمع دم حبل السرة والخلايا الجذعية، أن يكون لديها اتفاقية مبرمة مع مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية المرخصة من قبل الهيئة للقيام بعمليات جمع ونقل الخلايا إلى مختبراتها، وذلك بما يتوافق مع التشريعات السارية والضوابط المعمول بها بهذا الشأن لدى الهيئة».

ويحظر على مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية والمرخصة من قبل الهيئة استيراد أو تصدير الخلايا والاقتصار على تخزينها داخل الدولة فقط».

وأشارت إلى أنه في حال الحاجة إلى نقل الخلايا خارج الدولة يتوجب على المنشأة أولاً الحصول على تصريح رسمي مسبق من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتنسيق مع الهيئة بهذا الشأن.

وأكدت الهيئة، أنها ستقوم بزيارات دورية تفتيشية للتحقق من امتثال كافة المنشآت الصحية للتشريعات السارية واللوائح التنظيمية المطبقة بهذا الشأن في الهيئة. ولفتت إلى أن هذه الشروط والضوابط تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2020 في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية وبما لا يخل بأي تشريعات سارية.

وذكرت صحة دبي، أنها تعمل من خلال مركز دبي لدم الحبل السري على جمع واستخلاص وتخزين الخلايا الجذعية من دم الحبل السري، ونشر الوعي بأهمية تخزين الخلايا الجذعية، وتنظيم ورش العمل للكوادر الطبية والطبية المساندة للتعريف بالطرق الصحيحة لجمع عينات الدم المستوفية لشروط التخزين. وأشارت إلى فحص التطابق النسيجي لمعرفة مدى التطابق بين وحدة الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والمريض الراغب في الاستفادة منها.

ولفتت الهيئة إلى وجود معايير وشروط خاصة لتخزين الخلايا، أهمها عدم تخثر الدم، عدم وجود مرض معدٍ لدى الأم المتبرعة أو وجود تشوه في الطفل، إضافة إلى ضرورة ألا تكون وحدة الدم مجهولة الهوية أو خالية من معلومات الأم المتبرعة، فضلاً عن أهمية ألا تكون كمية الدم المستخلصة أقل من الكمية المطلوبة، ولا تخزن الخلايا أيضاً في حال كانت قليلة العدد.